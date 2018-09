Martin Rütter testet den Charakter von Hundewelpen

VOX zeigt ab 24.9.2016 neue Folgen von „Der Hundeprofi“

7,9 Millionen Hunde lebten 2015 in deutschen Haushalten.* Genug Potential also für Hundepsychologe Martin Rütter, der bald in 6 Folgen seiner erfolgreichen Coaching-Doku „Der Hundeprofi“ neuen und spannenden „Fellen“ begegnet (ab dem 24.9. samstags um 19:10 Uhr).

Seit 8 Jahren begeistert die Sendung die Zuschauer mit Top-Quoten von bis zu 11,3 Prozent Marktanteil (14-59 Jahre) und bis zu 2,02 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren.** Darin ist nicht nur Martin Rütters Know-how als Hundeexperte gefragt, sondern auch seine Fähigkeiten als Menschenversteher. Denn eine professionelle „Partnerberatung“ erweist sich in der Beziehung zwischen Vierbeiner und Herrchen oftmals als beste Lösung.

Los geht es in Folge 1 (24.9.) mit Angela Zänsler und ihrem Hund Fin in Recklinghausen. Seit der Labrador im Treppenhaus ausgerutscht ist, traut er sich nicht mehr alleine die Treppe hoch. Also muss Frauchen den 35 Kilo schweren Vierbeiner immer ins nächste Stockwerk tragen – mit unausweichlichen Folgen für ihre Wirbelsäule und Bandscheiben. Martin Rütter ist hier also auch in medizinischer Mission unterwegs. Seine „Patientin“ allerdings ist von Beginn an sehr skeptisch, ob die Therapie die richtige ist…

In Folge 2 (1.9.) bekommt es Martin Rütter mit dem ganz besonders „schweren“ Fall von Franziska Kirchberg und ihrem Neufundländer Flint in Köln zu tun: Der Hundeexperte will den 85 Kilo schweren Hund, der Frauchen an der Leine durch den Park schleift, bändigen.

Weil Flint in seiner ungestümen Art auf jeden Artgenossen losstürmt, wird sein Frauchen von vielen anderen Hundebesitzern angefeindet und beschimpft. So traut sich Franziska Kirchberg nur noch nachts nach draußen – wenn keine anderen Hunde unterwegs sind. Sie ist völlig verzweifelt über die scheinbar ausweglose Situation.

In Folge 3 (8.9.) wartet aber auch eine schöne Aufgabe auf den „Hundeprofi“: Im Tierheim Siegen ist eine trächtige Hündin abgegeben worden, die wenig später zwölf Welpen zur Welt bringt. Eine große Herausforderung und jede Menge Arbeit für die Tierheimmitarbeiter, die Kleinen alle gesund durchzubringen. Martin Rütter unterstützt sie dabei.

Er gibt den Pflegern wertvolle Tipps im Umgang mit den Welpen und testet sie spielerisch. Wie ist der Charakter der Hundebabys und welcher Welpe wird einmal zu welchem Halter passen?

Dies und mehr zeigt VOX in den 6 neuen Folgen der Coaching-Doku „Der Hundeprofi“ ab 24.9. samstags um 19:10 Uhr.

*Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. **Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, MG RTL Medienforschung

